Дачник из Владивостока коллекционирует крыжовник

Сезон открыт

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Дачный сезон набирает обороты. Сейчас в моде, так называемые, дачные коллекции. Когда заядлые садоводы собирают, и выращивают только определенные сорта ягод и фруктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.