Самые красивые девушки города и края приняли участие в кастинге конкурса красоты 8 канала и модельного агентства "AstraModels" "Мисс Санрайз-2017". Визитка, дефиле, танец - после знакомства с юными красавицами жюри определило 8 участниц, которые теперь будут готовиться к финалу яркого шоу, которое состоится в начале августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
8 красавиц посоревнуются за корону конкурса красоты "Miss Sunrise-2017"
Самое красивое событие годаВладивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
17:42, 30 мая 2017 Этап чемпионата и первенства Приморья по автомодельному спорту прошел во Владивостоке
Миниатюрный драйв
16:04, 30 мая 2017 Сдача ЕГЭ стартовала во Владивостоке
Сезон открыт
12:31, 30 мая 2017 Первый четвертьфинал шоу «Broadway» прошел во Владивостоке
Остальных полуфиналистов определят 2 июня
11:59, 30 мая 2017 Осьминог пытался удрать из Приморского океанариума
Почему моллюск оказался на полу - неизвестно
13:07, 29 мая 2017 Горы мусора выросли на Эгершельде
Зловонное соседство
15:50, 27 мая 2017 Итоги сезона и учебного года подвели фигуристы спортивного клуба "Полюс"
"Звездочки года"
14:35, 27 мая 2017 Жители Владивостока получают документы на интеллектуальную собственность
«А вас запатентовать?»