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8 канал

8 красавиц посоревнуются за корону конкурса красоты "Miss Sunrise-2017"

Самое красивое событие года
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Самые красивые девушки города и края приняли участие в кастинге конкурса красоты 8 канала и модельного агентства "AstraModels" "Мисс Санрайз-2017". Визитка, дефиле, танец - после знакомства с юными красавицами жюри определило 8 участниц, которые теперь будут готовиться к финалу яркого шоу, которое состоится в начале августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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