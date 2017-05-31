Самое красивое событие года

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Самые красивые девушки города и края приняли участие в кастинге конкурса красоты 8 канала и модельного агентства "AstraModels" "Мисс Санрайз-2017". Визитка, дефиле, танец - после знакомства с юными красавицами жюри определило 8 участниц, которые теперь будут готовиться к финалу яркого шоу, которое состоится в начале августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.