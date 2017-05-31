Приморские водители нарушают технику безопасности при перевозке тяжелых грузов

Полиция проводит рейдовые мероприятия

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Как показал рейд сотрудников отдела МВД РФ по Находке, самое распространенное нарушение – перевозка угля без специального укрытия, загрязнение проезжей части, сообщает кРИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью. Сотрудники отдела МВД России по городу Находке выявляют и пресекают факты нарушения правил транспортировки сыпучих грузов.

Так, с начала 2017 года выявлено 48 фактов нарушения ПДД водителями грузовиков, занятых на перевозке сыпучих грузов. 18 человек обзавелись протоколами по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха).

Минувшая неделя также стала урожайной: в отношении перевозчиков угля составлены девять административных материалов по части 11 статьи 12.21 Кодекса об административных правонарушениях (превышение допустимой массы либо нагрузки на ось транспортных средств).

Водители большегрузного транспорта, нарушившие правила перевозки сыпучих грузов, привлечены к административной ответственности и выплатили штрафы.