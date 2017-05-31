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Политика и экономика

Медведев: В Приморском крае появится экспортно-импортный хаб

Он будет специализировался на сельхозпродукции
Фото: пресс-служба правительства РФ Фото: пресс-служба правительства РФ
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В Приморском крае появится экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции.  Об этом заявил 30 мая на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Правителства РФ. 

"Теперь несколько слов о другом экспортном проекте, который касается поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки, - сказал председатель правительства. - Это «Экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса». Я напомню, что в рамках этого приоритета мы планируем создать единую систему поддержки и продвижения экспорта продовольствия. Сделать так, чтобы наши товары соответствовали требованиям регулирующих органов зарубежных стран, чтобы компаний – экспортёров продукции сельского хозяйства, то есть продовольствия прежде всего, стало больше, а объём экспортных поставок заметно вырос. Кроме того, мы должны действовать здесь синхронно, имея в виду и то, что мы находимся внутри Евразийского союза. Должны координировать наши усилия по экспорту с другими участниками этого объединения. Об этом мы в Казани говорили, на заседании совета глав правительств Евразийского союза.

В сотрудничестве с бизнес-сообществом нужно подготовить отраслевые программы по увеличению экспорта агропродукции, определить дополнительные меры поддержки, которые востребованы сельхозпредприятиями и ассоциациями. Хочу подчеркнуть, что отраслевые ассоциации должны быть более активными в продвижении наших товаров на внешние рынки. Потому что за нас там никто бегать не будет. Это наша работа. Государство должно поддерживать. А сами ассоциации и сами производители должны максимально активно на эти рынки внедряться. Нужно развивать экспортную инфраструктуру. При этом мы не должны забывать и о небольших компаниях. Давайте подумаем, как поддержать малые предприятия в экспортной кооперации – в создании производственных объектов, маркетинге, логистике.

Мы планируем создать при Минсельхозе центр анализа экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса. Для развития логистической инфраструктуры предлагается организовать в Приморском крае экспортно-импортный хаб, который бы специализировался на сельхозпродукции и был бы снабжён перерабатывающими мощностями". 

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