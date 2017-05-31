В Приморье за сутки огнеборцы потушили 12 возгораний

Информации о пострадавших нет

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 12 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС привлекались 1 раз.

На тушении было задействовано 74 человека личного состава и 21 единица техники.

По состоянию на семь часов утра в Приморском крае выявлено две термические аномалии в двух муниципальных образованиях: одна – в Пожарском муниципальном районе, одна – во Владивостокском городском округе. По результатам проверки ликвидирован пал растительности во Владивостокском городском округе и природный пожар в Пожарском муниципальном районе.