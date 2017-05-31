Один междугородний рейс из Владивостока отменен

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Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 26 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Так, рейс 513, следующий по маршруту Владивосток - Партизанск в 18:15, отменен.