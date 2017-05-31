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Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 26 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Так, рейс 513, следующий по маршруту Владивосток - Партизанск в 18:15, отменен. 

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