Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 26 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 513, следующий по маршруту Владивосток - Партизанск в 18:15, отменен.
Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 26 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 513, следующий по маршруту Владивосток - Партизанск в 18:15, отменен.
Начало экзамена в 10:00
Расписание
День будет благоприятным
Плановое отключение
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
В крае местами кратковременные дожди
Горожан и гостей приморской столицы радуют своим цветением петуния, тагетес, сальвия, бегония, агератум, пеларгония и многие другие цветы