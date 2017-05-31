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Общество

Гороскоп на 31 мая

День будет благоприятным
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Сегодня гороскоп призывает не слишком рассчитывать на дипломатичность и субординацию: ни вы, ни окружающие к этому не будут расположены, сообщает 1001 Гороскоп. Зато звезды обещают усилить дух свободы и свободомыслия, что позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться! Кроме того, имейте в виду, что сегодня ваш гормональный всплеск достигнет своей вершины. Любовные импульсы особенно сильны, и вам будет очень трудно держать их под контролем. Да и надо ли?

Сегодня звезды гороскопа призывают Овна задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Сегодня – отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Овен может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.

Сегодня Тельцу следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что сегодня Телец может быть втянутым в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.

Сегодня в руках Близнецов все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг них – стоять коромыслом! Близнецы настроены по-боевому, они готовы направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от них переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельные Близнецы рискуют пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют им сегодня, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Сегодня замечательный день для всех Раков, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды гороскопа предоставляют Раку шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Сегодня Рак может рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого он вложил немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Рак уже перестал надеяться на результат.

Сегодня – хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Льва будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа сегодня мало склоняют Льва к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, Лев не пожалеет: сегодняшние идеи способны вывести его на новую высоту!

Сегодня Деве лучше всего удастся строить воздушные замки – они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Деву мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из нее один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Деве сегодня стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.

Сегодня Весы имеют все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет их с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Весы столкнутся с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Весам сегодня открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

Сегодня для Скорпиона наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Скорпиона, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Скорпион сумеет не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинется далеко вперед.

Сегодня, за что бы Стрелец ни взялся, звезды гороскопа не советуют ему торопиться – есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Стрельцу может показаться, что промедление смерти подобно, и если он поддастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Стрельцу следует держать себя в руках. Сегодня ему лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.

Сегодня Козерог будет порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе – к конкурентам, которым сегодня лучше не становиться у него на пути. Недоброжелателям Козерога можно только посочувствовать: любые попытки поставить ему палки в колеса сегодня способны обернуться тем, что Козерог превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Водолея к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого «Я». Это вовсе не означает, что Водолей должен противопоставлять себя окружающим, но если он хочет добиться многого, то должен искать свой собственный путь и не быть, как все.

Сегодня в любых делах Рыбам будет трудно отличить важное от неважного. Они могут придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Рыбы посвятят тем делам, которые просто первыми попались им на глаза или же чем-то их заинтересовали. Впрочем, если у Рыб нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что они все-таки возьмутся, они сделают тщательно, «от и до».

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