Серьезная авария произошла во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло серьезно ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе Народного проспекта. Джип марки Land Cruiser Prado столкнулся с мини-джипом Suzuki Jimny. От удара последний не устоял на колесах и опрокинулся на бок. Land Cruiser Prado также получил серьезные повреждения. По предварительной информации, никто не пострадал. Что стало причиной столь серьезного столкновения, еще предстоит выяснить специалистам.

На месте аварии движение затруднено: одна полоса в сторону 1-ой Речки полностью перекрыта.

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