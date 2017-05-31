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Серьезная авария произошла во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло серьезно ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе Народного проспекта. Джип марки Land Cruiser Prado столкнулся с мини-джипом Suzuki Jimny. От удара последний не устоял на колесах и опрокинулся на бок. Land Cruiser Prado также получил серьезные повреждения. По предварительной информации, никто не пострадал. Что стало причиной столь серьезного столкновения, еще предстоит выяснить специалистам.

На месте аварии движение затруднено: одна полоса в сторону 1-ой Речки полностью перекрыта.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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