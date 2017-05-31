Часть Владивостока останется без света в среду, 31 мая

Сегодня, 31 мая, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Александровича ул.48,
Батумская ул.15А,
Вавилова ул.10, 11, 11А, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 4, 43, 5, 7, 8, 9,
Горийская ул.1,
Курчатова ул.1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3, 5, 7, 9,
Лермонтова ул.64, 64А,
Набережная ул.7А,
Невельского ул.2, 4, 4А, 6, 8,
Океанский пр-кт.86, 88, 88А,
Путятинская ул.107, 109, 115, 117, 119, 121, 127, 135, 54, 56, 58, 60, 62,
Пушкинская ул.105Б, 105В, 107В,
Светланская ул.103,
Шевченко ул.85А,
Шепеткова ул.8
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.