Серьезная авария произошла во Владивостоке 09:01, 31 мая Серьезная авария произошла во Владивостоке (Фото и Видео)
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 мая 08:50, 31 мая Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 мая (Адреса)
Часть Владивостока останется без света в среду, 31 мая 08:46, 31 мая Часть Владивостока останется без света в среду, 31 мая (Адреса)
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Часть Владивостока останется без света в среду, 31 мая

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 мая, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса: 

Александровича ул.48,

Батумская ул.15А,

Вавилова ул.10, 11, 11А, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 4, 43, 5, 7, 8, 9,

Горийская ул.1,

Курчатова ул.1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3, 5, 7, 9,

Лермонтова ул.64, 64А,

Набережная ул.7А,

Невельского ул.2, 4, 4А, 6, 8,

Океанский пр-кт.86, 88, 88А,

Путятинская ул.107, 109, 115, 117, 119, 121, 127, 135, 54, 56, 58, 60, 62,

Пушкинская ул.105Б, 105В, 107В,

Светланская ул.103,

Шевченко ул.85А,

Шепеткова ул.8

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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