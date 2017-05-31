Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко

Сегодня, 31 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 13...28 °C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, утром северо-западный, слабый, вечером умеренный. Температура воздуха 20...22 °C.
В Уссурийске переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха 22...24 °C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха 15...17 °C.