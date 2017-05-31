Онкомаркеры не всегда укажут на рак

Если вы решили обследоваться самостоятельно, важно помнить о некоторых нюансах

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В последнее время исследование на онкомаркеры стало достаточно популярным лабораторным тестом. Но о чем оно может рассказать?

Отвечает врач клинической лабораторной диагностики, медицинский директор сети лабораторий Ольга Малиновская.

Онкомаркеры — это вещества, которые есть в любом человеческом организме. Давно замечено, что при различных опухолях количество тех или иных специфических соединений в крови многократно возрастает.

«Сейчас почти каждый мужчина знает про маркер ПСА (простатический специфический антиген), связанный с заболеваниями предстательной железы, а женщины приходят к нам проверить уровень онкомаркеров, которые ассоциированы с раком яичников или молочной железы», — говорит Ольга Малиновская.

Для каждого онкомаркера определена норма, выше которой значение показателя в абсолютно здоровом организме не поднимается. Но если у человека есть хронические заболевания или на момент сдачи анализа было воспаление, то уровень онкомаркера может быть повышен.

У здоровых людей с онкомаркерами тоже все непросто. Например, у курящих верхний предел такого широко известного онкомаркера, как РЭА (раковый эмбриональный антиген), в два раза выше, чем у некурящих.

А вот для пациентов с установленным диагнозом злокачественной опухоли очень важно определить уровень соответствующего маркера. Врач по изменению его уровня отслеживает ход лечения пациента, определяет риск рецидива. В онкологии онкомаркеры — это такой же измерительный инструмент для врача, как и данные других исследований вроде УЗИ или МРТ.

Если вы решили обследоваться самостоятельно, важно помнить о некоторых нюансах.

Во-первых, нормальный уровень онкомаркера не исключает наличия опухоли. Часть онкозаболеваний не приводит к повышению уровня онкомаркера или изменение в уровне происходит уже на поздней стадии заболевания. Вот почему обследование должно быть комплексным.

Во-вторых, повышенный уровень онкомаркера может быть связан с другим заболеванием или состоянием организма. Например, высокие значения АФП (альфа-фетопротеина) могут быть признаком опухоли печени, а для беременной женщины высокий уровень АФП является нормой. Поэтому интерпретировать и оценивать результаты этих лабораторных тестов должен врач.

«Онкомаркеры могут казаться простым диагностическим инструментом, но в реальности для диагностики с их применением кроме хорошей лаборатории требуется еще и грамотный врач-клиницист», — заключает доктор Малиновская.