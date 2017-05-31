Мария Максакова заговорила о самой роковой ошибке в жизни

По последним данным, несколько лет назад мужчина отошел от нелегальной деятельности

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Певица рассказала о гражданском браке с бывшим криминальным авторитетом Владимиром Тюриным, который является отцом ее старших детей. Кроме того, артистка прокомментировала версию журналистов о том, что тот якобы заказал убийство Дениса Вороненкова.

Оперная дива Мария Максакова недавно дала интервью телеканалу ZIK, в котором рассказала о жизни в Киеве после трагической гибели мужа, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В ходе беседы с ведущей передачи Натальей Влащенко исполнительница прокомментировала свой гражданский брак с Владимиром Тюриным, который широко известен в криминальных кругах. По последним данным, несколько лет назад мужчина отошел от нелегальной деятельности.

В студии программы прозвучала версия журналистов о том, что убийство Вороненкова якобы заказал Тюрин. «Считаете ли вы, что этот человек сыграл роковую роль в вашей жизни?» – спросила Влащенко Максакову.

«Он, безусловно, ее сыграл. Я не думаю, что он сам был заказчиком каких-то таких вещей, но то, что это была роковая ошибка в моей жизни, и то, что Денис меня «отмыл», это очевидно… Его прошлое было совсем не на поверхности, пока не начались гонения… Он начал за мной ухаживать и приложил огромные усилия, чтобы расположить меня. У меня тогда был такой возраст, когда я, может быть, и была более-менее успешна в опере, но все-таки я не пела так, как должна была, чтобы сделать ту карьеру, которую хотела бы. А возраст был такой, что уже думала о том, чтобы родить, а отношения с родителями были крайне сложными, особенно с мамой… Я куда-то ринулась, и очень неудачно. Это была моя большая ошибка. Я оступилась, пыталась оттуда уйти», – поделилась звезда.

Как отмечает Мария Максакова, она признательна супругу за все. «Он подарил мне абсолютное счастье… Я благодарна ему за каждый день. Потому что то, какой человек я была до него, и каким стала с ним – это два разных человека… Я буду стоять, даже если меня хотят убить, то им придется убивать меня тоже стоя. Он жил как король и погиб как король. Меня всегда раздражает, когда говорят, что он «умер». Он не умирал, он был совершенно здоровый, умный, прекрасный, остроумный человек», – рассказала артистка.

Мария также поведала о своем отношении к критике окружающих, особенно со стороны представительниц высшего общества, которые начали обсуждать ситуацию, в которой оказалась звезда. «Это реалити-шоу, пляска на костях, началось заранее…» – сказала она. Певица полагает, что ее поведение рушит устоявшийся стереотип. Кроме того, артистка добавила, что она хочет выступать, но из соображений безопасности исполнительнице пока не разрешают давать концерты.

Источник: vsenov.ru