В Красноярске при падении с 17-го этажа погиб и.о. вице-мэра города

Рассматриваются различные версии трагедии

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В Красноярске при падении с 17-го этажа погиб исполняющий обязанности вице-мэра, глава департамента муниципального имущества Юрий Парыгин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета.

Следователи подтвердили, что погибшим был и.о. вице-мэра. «С окна лестничного пролета 17-го этажа в Железнодорожном районе Красноярска выпал мужчина, который скончался на месте. Он опознан, это Юрий Парыгин. Следователи работают на месте, рассматриваются различные версии, в том числе конфликты в семье», — сообщили в ведомстве.

Депутат Красноярского горсовета Владимир Владимиров подтвердил РБК информацию о смерти и.о. замглавы администрации Красноярска Юрия Парыгина. «Мне известно, что это произошло в 20:30 [16:30 мск] по красноярскому времени. Об официальных причинах и обстоятельствах смерти Парыгина пока не сообщается. По информации местных журналистов, он выпал из окна своей квартиры и в результате падения скончался. Но полиция эту версию пока не подтверждает», — отметил депутат.

В настоящее время двор, где находится дом вице-мэра, оцеплен, сообщает местная телекомпания ТВК. Телекомпания также опубликовала видеозапись с места происшествия.

Юрий Парыгин с 2006 по 2011 год возглавлял Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края. В марте 2017 года он выиграл конкурс на должность вице-мэра, руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска.