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Политика и экономика

Авиабилеты падают в цене

Дальние и дорогие перелеты лучше отложить на ноябрь или февраль
Фото: prahatrip.ru Фото: prahatrip.ru
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Из-за кризиса снизился объем авиаперевозок, перевозчики вынуждены снижать цены, чтобы привлечь туристов.

Как уже писал «Мир Новостей», ввиду снижения пассажиропотока на зарубежных направлениях авиакомпании сократили число рейсов в два-три раза, а некоторые иностранные авиаперевозчики и вовсе были вынуждены уйти с российского рынка.

Но, как говорится, нет худа без добра — в этом летнем сезоне, чтобы привлечь туристов, авиакомпании снизили цены. Так, перелет в Калининград и обратно этим летом стоит на 36% дешевле, чем в прошлом году (цены на билеты снизились до 8,7 тыс. руб.). Авиабилеты в Сочи упали в цене на 18% (до 10,6 тыс.), в Симферополь — на 7% (до 12,4 тыс. руб.).

На зарубежных направлениях больше всего подешевели авиабилеты в Италию — в среднем на треть (до 16 тыс. в оба конца), на 28% — в Прагу (до 13 тыс.), на 27% — в Париж (до 17 тыс. руб.).

Сразу в два раза снизили цены на полеты в Турцию местные перевозчики. Так, перелет регулярными рейсами авиакомпании Onur Аir в Анталью и обратно из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Перми на летний период будет стоить 350 долларов вместо 700.

Turkish Airlines увеличивает количество рейсов из Москвы в Анталью в 3,5 раза, а билеты по акции можно купить за 200 долларов в оба конца.

Что же касается лоукостеров, то здесь снижение цен еще более значительное. Так, венгерская Wizair предлагает перелеты в Европу по цене 50 евро (в оба конца). За 5 тыс. руб. (туда-обратно) можно слетать в Грузию российским лоукостером «Победа».

«Сегодня стало популярным ездить из Питера в Хельсинки за 20 евро и уже оттуда улетать западными лоукостерами в любую точку Европы за 20-50 евро», — рассказывает глава Общества защиты прав потребителей Алексей Самохвалов.

Москвичи пользуются услугами авиакомпании Аirbaltic — летят в Европу с пересадкой в Риге или Таллине. Такой перелет стоит от 10 тыс. руб. в оба конца.

К сожалению, подобного снижения цен нет на большинстве внутрироссийских рейсов — билеты на Алтай в оба конца стоят от 15-20 тыс. руб.

«На Байкал или на Алтай авиакомпании делают скидки в основном только для организованных туристов — от шести и более человек могут улететь на 40% дешевле. Но таких больших путешествующих семей в России мало, а самим сорганизоваться и купить дешевые билеты проблематично», — комментирует Самохвалов.

Дальние и дорогие перелеты лучше отложить на ноябрь или февраль. Так, авиабилеты в США на летний период традиционно подорожали на 30%. Зато на ноябрь билеты в Штаты можно купить в 1,5 раза дешевле.

«Очень большие скидки предлагает на ноябрь и декабрь Alitalia на полеты в Латинскую Америку — в это время там как раз начинается летний сезон, — рассказал Алексей Самохвалов. — Слетать в Бразилию можно будет дешевле, чем летом в Европу. Однако эта авиакомпания сейчас проходит процедуру банкротства. По европейской практике деньги за билеты в случае банкротства перевозчика возвращают полностью.

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