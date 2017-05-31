В каком возрасте у женщин бывает лучший секс

Компания Natural Cycles провела опрос

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Не секрет, что сексуальная активность женщины зависит от возраста. Многие считают, что ее пик приходится на 20 лет — именно тогда многие впервые страстно влюбляются. Однако новое исследование показало, что наибольшее удовольствие от секса получают женщины в 36 лет.

Компания Natural Cycles провела опрос среди 2,6 тысячи представительниц прекрасного пола. Их спрашивали о многих аспектах интимной сферы, в том числе об оргазмах, сексуальном влечении и наслаждении. Затем исследователи проанализировали ответы, разделив участниц опроса на три возрастные группы: до 23 лет, 23-35 лет, 36 и выше.

Выяснилось, что женщины в 36 лет чувствуют себя наиболее уверенно. 8 из 10 участниц этой группы ответили, что считают себя сексуальными. Что же касается внешности, то ею больше довольны те, кому меньше 23-х. 7 из 10 опрошенных этого возраста заявили, что им нравится, как они выглядят. В средней группе этот показатель составил 4 из 10.

Зато представительницы старшей группы отметили, что они намного чаще получают удовольствие от секса, — об этом заявили 6 из 10 женщин. Также 86% женщин из старшей группы заявили о том, что у них в течение последнего месяца не раз был прекрасный секс.

В средней группе своими последними сексуальными контактами довольны лишь 67%, а в младшей — 56%.

Источник: vsenov.ru