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Общество

Орловский епископ рассказал про внедорожник с "блатными" номерами

На канале YouTube опубликована запись беседы священника с пранкерами
Фото: Фото:
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий в разговоре с пранкерами объяснил, как у него появился автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 6 млн. руб. и для чего ему «деловые» номера; аудиозапись рассказа опубликована в интернете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Взгляд.ру

Ставший известным на всю страну орловский священник Николай Селезнев прокомментировал сложившуюся вокруг него ситуацию так:

- Не во всех районах прекрасные дороги, к сожалению. Можно сказать, что у меня машина почти как второй дом, потому что постоянно нахожусь на колёсах. Деньги на покупку элитного внедорожника выделил Павел Царёв — генеральный директор местного агрохолдинга АО "Агроград". Он взял у меня мою машину старую, которая находилась в сломанном состоянии, и в "Трейд-ин" её сдали, и он доплатил. Покупка составила не шесть миллионов, а было добавлено всего три миллиона, — сказал епископ.

- Номера всегда владыке даны, потому что во всяких торжественных мероприятиях я участвую. Чтобы легче было подъехать владыке, потому что ГАИ знают эти номера и пропускают на торжественные мероприятия, – добавил он.

Кроме этого, епископ отметил, что автомобиль покупался не для него лично, а для всей епархии. Однако он оформлен на священника ввиду того, что епархии пришлось бы выплачивать на машину большие налоги.

Напомним, что ранее скандал вокруг дорогостоящего подарка орловскому епископу всколыхнул российские СМИ.

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