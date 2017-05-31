​Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету

Небесное тело вращается вокруг звезды спектрального типа, которая примерно в три раза меньше Солнца

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Коллектив астрономов из Европы обнаружил новую суперземлю. Планета находится в зоне обитаемости материнской звезды, сообщается в исследовании, опубликованном в библиотеке электронных препринтов arXiv.org, сообщает РИА VladNews со ссылкой на utro.ru



Сверхземля расположена на расстоянии 21 светового года от Земли. Весит она в 2,8 раз больше нашей планеты. Средняя температура поверхности небесного тела составляет примерно 350 кельвинов.



Тело заметили при помощи телескопа, установленного на Канарских островах. В ближайшем будущем астронавты надеются получить информацию о составе атмосферы небесного тела. Не исключено, что новая суперземля богата водой.