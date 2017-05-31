Во Владивостоке готовится захват заложников 17:45, 30 мая Во Владивостоке готовится захват заложников
В Приморье неадекватный мужчина бросался под колеса автомобилей 17:17, 30 мая В Приморье неадекватный мужчина бросался под колеса автомобилей (Видео)
В Приморье пропал мужчина 17:16, 30 мая В Приморье пропал мужчина (Фото)
Новостная лента
Май, 31 среда
01:29
В аварии с участием фуры и автобуса на трассе Владивосток-Хабаровск пострадали шесть человек Фото
01:29
«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова Эксклюзив
01:22
"Бей жену, чтоб собаки боялись!". Российская Империя глазами француза Фото
01:04
Орловский епископ рассказал про внедорожник с "блатными" номерами Видео
01:02
Стало известно, как мозг меняется с возрастом
00:44
​Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету
00:29
За десятилетие электромобили станут дешевле, чем обычные автомобили
00:26
Популяция гигантской панды в Китае растёт
00:07
Пхеньян подтвердил успешный запуск баллистической ракеты
00:06
Верные мужчины живут дольше, - ученые
Май, 30 вторник
23:41
Специалисты обнаружили в ОС Windows новейшую уязвимость
23:11
«Свидетели Иеговы» обжаловали запрет своей деятельности в России
22:37
Ростуризм позовёт китайцев отдохнуть в Дагестане
22:02
Один авиарейс из Владивостока задерживается
21:09
Владивосток отпраздновал День славянской письменности и культуры концертом «Мы – славяне» Фото и Видео
20:44
СПЧ: дети имеют право на творчество за пожертвования с согласия родителей
19:36
Большинство россиян выбрали бы Путина на следующий президентский срок
18:58
Суд по делу владивостокского завода-должника продолжается
18:36
2017 год станет рекордным по числу катастроф, - ученые
18:10
Рак и диабет будут лечить сыром, - ученые
17:52
Молодежь готова ехать на Дальний Восток, - ВЦИОМ
17:45
Во Владивостоке готовится захват заложников
17:42
Этап чемпионата и первенства Приморья по автомодельному спорту прошел во Владивостоке Видео
17:38
В США пони затоптали трех человек
17:27
54 юных яхтсмена приняли участие в первенстве Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды» Фото
17:23
Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетил Владивосток Фото
17:17
В Приморье неадекватный мужчина бросался под колеса автомобилей Видео
17:16
В Приморье пропал мужчина Фото
17:11
Во Владивостоке пройдет совещание по проблематике отравлений на ВЭФ-2017
17:05
Погода в Приморье к завтрашнему дню окончательно испортится
16:51
В ДФО формируют кадровый резерв из молодежи
16:50
Неизвестный похитил из магазина продукты и одежду во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4139 (78) от 31 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грозит ли приморским хрущевкам участь московских?
Погоня за Никулиным в порту Находка
Письмо доверили Ильичу
Да тут все дворяне!
Сомнительная цыпочка в элитном баре
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

​Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету

Небесное тело вращается вокруг звезды спектрального типа, которая примерно в три раза меньше Солнца
Фото: w-dog.ru Фото: w-dog.ru
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Коллектив астрономов из Европы обнаружил новую суперземлю. Планета находится в зоне обитаемости материнской звезды, сообщается в исследовании, опубликованном в библиотеке электронных препринтов arXiv.org, сообщает РИА VladNews со ссылкой на utro.ru


Сверхземля расположена на расстоянии 21 светового года от Земли. Весит она в 2,8 раз больше нашей планеты. Средняя температура поверхности небесного тела составляет примерно 350 кельвинов.

Тело заметили при помощи телескопа, установленного на Канарских островах. В ближайшем будущем астронавты надеются получить информацию о составе атмосферы небесного тела. Не исключено, что новая суперземля богата водой.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Специалисты обнаружили в ОС Windows новейшую уязвимость
23:41, 30 мая 2017 Специалисты обнаружили в ОС Windows новейшую уязвимость

Суть сбоя системы скрывается в предложении сайта загрузки

«Свидетели Иеговы» обжаловали запрет своей деятельности в России
23:11, 30 мая 2017 «Свидетели Иеговы» обжаловали запрет своей деятельности в России

20 апреля Верховный суд признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией

Ростуризм позовёт китайцев отдохнуть в Дагестане
22:37, 30 мая 2017 Ростуризм позовёт китайцев отдохнуть в Дагестане

Международная выставка по туризму Beijing International Tourism Expo пройдёт в Пекине 16–18 июня

Один авиарейс из Владивостока задерживается
22:02, 30 мая 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается

Расписание

2017 год станет рекордным по числу катастроф, - ученые
18:36, 30 мая 2017 2017 год станет рекордным по числу катастроф, - ученые

Они заявили, что не удивятся извержению супервулкана или падению астероида

Во Владивостоке готовится захват заложников
17:45, 30 мая 2017 Во Владивостоке готовится захват заложников

Показательные выступления проведут сотрудники отдела специального назначения

Погода в Приморье к завтрашнему дню окончательно испортится
17:05, 30 мая 2017 Погода в Приморье к завтрашнему дню окончательно испортится

Во Владивостоке возможны кратковременные дожди