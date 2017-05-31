За десятилетие электромобили станут дешевле, чем обычные автомобили

C 2016 по 2030 год их цены упадут примерно на 77 процентов

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Скоро электрические автомобили будут дешевле, чем обычные топливные автомобили позволяя водителям начать экономию прямо с покупки, по крайней мере так показывают новые исследования.

Автопроизводители, начиная с Renault и кончая Tesla долгое время продвигали идею более дешевого «топлива» и эксплуатационных расходов у электромобилей, чтобы этим компенсировать высокую цену, которую приходится покупателям платить за автомобили с нулевыми выбросами.

Теперь же, исследователи из Bloomberg New Energy Finance (BNEF) отмечают, что сокращающаяся стоимость аккумуляторов означает снижение цен на электрические автомобили в Европе и США в ближайшем будущем, до 2025 года. В настоящее время цена аккумуляторных батарей составляет порядка половины стоимости электромобиля, и как оценивает исследователи из Лондона, в период с 2016 по 2030 год их цены упадут примерно на 77 процентов.

«На начальном этапе они начнут дешеветь [электромобили] и, по мере того, как ценовой паритет [между электрическими и топливными автомобилями] будет выравниваться, люди начнут все больше принимать [покупать] их», - говорит Колин МкКеррачер, аналитик из лондонской BNEF. «А после этого, они станут еще более привлекательными».

Renault прогнозирует, что общая стоимость владения (покупки и эксплуатации) электромобилей к 2020 году станет равна автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, считает Жиль Норманд, главным вице-президентом французской компании по электрическим автомобилям.

«Есть две кривые», - говорит Норманд в интервью данном ранее в этом месяце в Лондоне. «Одна, демонстрирующая сокращения затрат на технологии электромобилей, ввиду прорывов области технологий и увеличения объемов, так что стоимость электромобилей сокращается. В то время как кривая цены на топливные автомобили растет из-за ужесточающихся требований к выбросам, особенно в отношении твердых частиц». Очевидно, что в конце концов они пересекутся, после чего разрыв в цене будет уже на стороне электромобилей.

Источник: www.dealeron.ru