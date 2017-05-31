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Популяция гигантской панды в Китае растёт

В октябре прошлого года две самки панд, выращенных в неволе, были выпущены в дикую природу
Фото: Панды поедают бамбук / Wikipedia Commons Фото: Панды поедают бамбук / Wikipedia Commons
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Популяция гигантской панды находится на подъёме в юго-западной провинции Сычуань в Китае, так как регион принял эффективные меры для защиты редких видов.

Согласно четвёртому исследованию в Сычуани, проведённому в 2015 году, в провинции насчитывается 1378 диких гигантских панд, что составляет 74,4% от количества всех панд в стране. Это число увеличилось на 15% за 15 лет.

Исследование показало, что в провинции выделено более 2 миллионов гектаров для создания естественной среды обитания для гигантских панд в 2015 году. Гигантские панды обитают в 37 округах провинции Сычуань, говорится в отчёте провинциального лесного Управления. Около 61,5% диких гигантских панд и 49,5% их естественной среды обитания находятся под эффективной защитой благодаря созданию 46 природных заповедников.

Ши Сяоган, глава защитной зоны «Муцзянпин» (Mujiangping) в национальном природном заповеднике «Волун» (Wolong), подсчитал, что число диких гигантских панд, живущих в пределах этой защитной зоны, составляет около 70. 45-летний Ши служит в сфере защиты диких животных в течение 25 лет. Зона «Муцзянпин», где он работает последние три года, занимает общую площадь в 73 600 гектаров. Вместе с Ши там работают ещё 18 сотрудников.

Ши сказал, что он и его коллеги находятся в дикой природе весь год, кроме февраля. Они проводят исследования в районах распространения панд, определяя рост или упадок популяции, а также изменения среды обитания.

По словам Ши, за последние 25 лет достигнут большой прогресс в защите панд. Теперь GPS, инфракрасные камеры, база данных ДНК панды и другие передовые методы могут предоставить более точную информацию о жизни и статусе гигантских панд, добавил он.

К концу 2016 года заповедник подготовил 13 породистых панд к жизни в дикой природе и выпустил семь из них. В октябре прошлого года две самки панд, выращенных в неволе, были выпущены в дикую природу.

В настоящее время в провинции Сычуань насчитывается 407 гигантских панд, размножающихся в неволе. Провинция занимает первое место в Китае по этому показателю.

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