Пхеньян подтвердил успешный запуск баллистической ракеты

За пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Заметим: до этого о запуске КНДР очередной, приблизительно баллистической, ракеты проинформировали СМИ, передавшие данные южнокорейского Министерства обороны. Об этом накануне проинформировали в военном командовании страны.

По располагаемым сведениям Пхеньяна, он был направлен на тестирование системы высокоточного наведения. Как сказали в агентстве, ракета смогла поразить цель с маленьким отклонением в несколько метров.

За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Согласно сведениям информагентства, запуск был проведен с целью исследования стабильности полета баллистической ракеты, снабженной боеголовкой. Ракета пролетела 6 мин., преодолев 450 километров. Объединенный комитет руководителей штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней либо малой дальности типа «Скад». Ракета упала в исключительной финансовой зоне Японии, не причинив ущерба.