Незабываемый отдых ждёт жителей и гостей Владивостока в парке культуры и отдыха имени С. Лазо

Гостей парка ждут детские игровые зоны, батуты и развлечения, шезлонги, верёвочный парк и многое другое

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Прогуляться по тенистым аллеям, покататься на лодках класса «Дракон» и катамаранах, посетить выставку культуры и быта малых народностей Приморского края, а с началом купального сезона, который стартует во Владивостоке 15 июня, ещё и искупаться в водах Амурского залива можно в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо на станции Санаторной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха и детей, и взрослых.

«Гостей парка ждут детские игровые зоны, батуты и развлечения, шезлонги, верёвочный парк и многое другое, - подчеркнул Евгений Трубецкий, директор МУП «Парк культуры и отдыха имени С. Лазо». - Мы приглашаем к себе в гости всех желающих. Вход у нас свободный».

К слову, сейчас в парке полным ходом готовится к открытию специализированная детская комната, где родители смогут оставить своих детей под присмотром взрослых. Здесь будут проводиться различные мастер-классы и творческие занятия.

Отметим, что муниципальный парк культуры и отдыха имени С. Лазо на станции Санаторной традиционно одним из первых готовится к предстоящему купальному сезону. Для комфортного отдыха маленьких горожан уже установили дополнительные новые детские игровые площадки, а по просьбам взрослых - дополнительную раздевалку и душ. Проведена акарицидная обработка против клеща, обследовано морское дно с помощью водолазов, территория оснащена спасательными постами, на которых с начала купального сезона будет дежурить спасатели.

Здесь в этом году будет создан пляж для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровью. Специалисты смонтируют дорожку из твердого покрытия до песчаной полосы, по песку планируется сделать деревянный настил. Здесь же будет установлена деревянная терраса с кабинкой для переодевания и душ. С помощью специальной коляски и оборудованного спуска на воду люди, ограниченные в передвижении, смогут искупаться в водах Амурского залива.