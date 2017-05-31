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Общество

Во Владивостоке с Днём защиты детей поздравят маленьких пациентов больницы

По окончанию участникам праздника будут вручены подарки
Фото: kazanfirst.ru Фото: kazanfirst.ru
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Праздник, посвящённый Международному дню защиты детей, пройдёт 1 июня в детской клинической больнице №1 города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Для маленьких пациентов административно-территориальным управлением Фрунзенского района приготовлены театральное представление, шоу мыльных пузырей, а также красочное шоу с жидким азотом. По окончанию участникам праздника будут вручены подарки: конструкторы, пазлы и развивающие игры.

Стоит отметить, что праздничные мероприятия в преддверии Дня защиты детей в этом медицинском учреждении проводятся административно-территориальным управлением Фрунзенского района Владивостока не первый год и уже стали традиционными.

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