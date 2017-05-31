Год экологии во Владивостоке отметят 4 июня ярким праздником

Вход свободный

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В рамках Года экологии во Владивостоке в воскресенье, 4 июня, состоится городской праздник «Всемирный день охраны окружающей среды», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие пройдет в парке культуры и отдыха им. Сергея Лазо (район Санаторной, ул. Десятая, 44) с 12 до 14:30 часов.

Организатор праздника – управление охраны окружающей среды и природопользования администрации приморской столицы.

Гостей праздника ожидают конкурсы и викторины с призами, акции «Ладошки добрых дел» и «Моё экологическое дерево», различные игровые площадки. Ждёт юных горожан и любимый многими аквагрим. Завершится мероприятие праздничным концертом.

Администрация Владивостока приглашает взрослых и детей принять участие в экологическом празднике 4 июня. Вход свободный.

Для информации

Ежегодно администрация Владивостока проводит для юных горожан уроки, экскурсии на предприятия, игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, конференции и даже показы мод – все это экологической направленности. Кроме этого, школьники и студенты активно принимают участие в акциях по принципу селективного сбора мусора. А осенью в городе ежегодно проходит яркий праздник «Экошоу», на котором подводятся итоге вышеперечисленных мероприятий. Самые активные и талантливые владивостокцы получают подарки от администрации города.

В городе продолжается реализация трех проектов по селективному сбору мусора. Это «Возьми пластик в оборот!», «Принеси пользу своему городу!» (сбор стекла), «Утилизируй правильно!» (сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания). В рамках этих проектов в городе установлены специализированные контейнеры и модули для сбора разных видов отходов.

Администрация города также поддерживает различные общественные инициативы в сфере экологии. Яркий тому пример – реализация проекта «Остров мечты».

Мероприятия проводятся в рамках реализации подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 годы.