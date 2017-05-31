Владивосток с каждым днём становится ярче и краше

Горожан и гостей приморской столицы радуют своим цветением петуния, тагетес, сальвия, бегония, агератум, пеларгония и многие другие цветы

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Яркие и красочные цветочные композиции продолжают создавать во всех районах Владивостока городские озеленители, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают оформлять клумбы и цветники в различных уголках нашего города, высаживать рассаду, деревья и кустарники, - говорит Екатерина Золотоева, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения администрации Владивостока. - Кроме этого, ведутся работы по формовочной обрезке кустарников, покос травы, прополка цветочных композиций от сорняков. Работы ведутся ежедневно с утра до позднего вечера».