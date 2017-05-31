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Общество

В школах и детских садах Владивостока продолжаются ремонты

Ремонты проводятся ежегодно
Фото: volya.ua Фото: volya.ua
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Школы и сады Владивостока активно готовят к новому учебному году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации гороа.  На минувшей неделе рабочие заменили деревянные оконные блоки на новые пластиковые в актовом зале школы № 56, установили новые фонари в детско-юношеской спортивной школе «Чемпион» и отремонтировали пожарный водопровод в детском саду №44. Сейчас ведутся работы по установке теневых навесов в садике №97 и ремонт актового зала в школе №74.

Также на этот год в ряде учебных учреждений запланированы мероприятия по замене электрики, огнезащитной обработке чердаков, закупке огнетушителей, промывка и опрессовка систем отопления. Без внимания не останется благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории, особое внимание будет уделено ремонту дорог и лестниц рядом со школами и детскими садами, будет обновлена дорожная разметка.

Ремонты проводятся ежегодно. Основной их объем приходится на лето, в некоторых учреждениях он ведется уже с весны. Одна из главных задач, которую глава Владивостока Игорь Пушкарёв поставил перед специалистами, - создать для детей комфортные и безопасные условия пребывания. По его заданию в десятках школ и детсадов города поменяли окна, отремонтировали фасады и кровли, установили камеры видеонаблюдения и ограждения. 

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