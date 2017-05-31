Ландшафтно-парковую зону на острове Русский украсили 300 молодых кедров

Если сеянцы приживутся, то уже через несколько лет появится красивая аллея

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В минувшие выходные сотрудники Приморского филиала Россельхозбанка при поддержке администрации города Владивостока и Центра «Амурский тигр» высадили более 300 сеянцев кедра корейского в ландшафтно-парковой зоне на острове Русский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сотрудники банка вместе с детьми и сотрудниками муниципального предприятия «Содержание городских территорий» бережно высаживали сеянцы. При высадке хвойников, особенно в условиях приморского климата, очень важен полив, поэтому городские озеленители будут ежедневно осуществлять полив маленьких кедров.

Как отмечают специалисты, если сеянцы приживутся, то уже через несколько лет жителей и гостей столицы Приморья будет радовать аллея из молодых корейских кедров.