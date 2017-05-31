Совет ветеранов Владивостока назвал лучшие школьные музеи

За звание победителей соревновались 30 школ приморской столицы

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке подведены итоги конкурса на лучший музей и уголок боевой славы в общеобразовательных учреждениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказал председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Сергей Кондратенко, конкурсы по патриотическому воспитанию среди общеобразовательных учреждений стали уже традиционными. В этом году впервые решено было выбрать лучший школьный музей и уголок боевой славы.

«Музеи и уголки во многих школах были давно, - подчеркнул Сергей Кондратенко. - Но многие, узнав о конкурсе, активизировали свою работу. Благодаря стараниям учителей, учеников и их родителей появились новые экспонаты, школьные музеи стали ещё интереснее, познавательнее и красивее».

Смотры в рамках конкурса на лучший школьный музей начались в апреле этого года. Из 30 участников ветераны Владивостока совместно с представителями управления образования администрации города выявили победителей и призёров в двух номинациях: школьный музей и музейный уголок.

Вчера, 29 мая, в городском совете ветеранов состоялась торжественная церемония чествования победителей и призёров.

Победителем в номинации "Лучший музейный уголок" стала школа № 58, на втором месте - школа № 21, на третьем - школа № 56. Лучший музей, по мнению конкурсного жюри, у школы № 71. Серебряный призёр в этой номинации - школа № 60, замыкает тройку победителей школа № 11.

Победители и призёры получили в подарок цифровые фоторамки, сканеры и фотоаппараты.