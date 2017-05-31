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Общество

Лучшие танцевальные коллективы посёлка Трудовое выступили на детском празднике

В этом году танцевальный праздник посетили более 300 человек
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Детский праздник «Танцевальный фейерверк-2017» прошёл в минувшее воскресенье, 28 мая, в посёлке Трудовое, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации.  На стадионе школы №79 свои лучшие номера представили детские танцевальные коллективы посёлка. Это - танцевальный коллектив «Грация», детская танцевальная студия «Стрекоза», студия современного эстрадного танца «VIVA», а также танцевальная студия «Калипсо».

Отметим, что праздник «Танцевальный фейерверк» давно стал традиционным. Как сообщили в административно-территориальном управлении Советского района, концерты танцевальных коллективов, приуроченные ко Дню защиты детей, проходят в посёлке Трудовое уже более десяти лет.

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