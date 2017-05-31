Вопросы задолженности предприятий по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование обсудили во Владивостоке

За январь-апрель 2017 года проведено 76 заседаний

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На заседание комиссии были приглашены руководители 30 предприятий приморской столицы, имеющих задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

По итогам работы комиссии сумма задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование снижена на 15,14 млн.руб.

За январь-апрель 2017 года проведено 76 заседаний межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе города и в административно-территориальных управлениях всех пяти районов. Рассмотрено 772 предприятия, в том числе по вопросам задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации - 374. Повысили уровень оплаты труда 182 предприятия из числа заслушанных по вопросам оплаты труда, ее легализации. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, внебюджетные фонды составила 190,51 млн.руб., в том числе в бюджет города 10,52 млн.руб.

В рамках деятельности межведомственной комиссии по налоговой и социальной комиссии организована работа по ведению мониторинга ситуации по выплате заработной платы работникам организаций и предприятий Владивостока.

В целях контроля за ситуацией на рынке труда города Владивостока в Управлении финансов продолжает работу телефон "горячей линии" (226-71-69), куда могут обратиться работники предприятий, руководители которых используют «конвертные» схемы оплаты труда, допускают образование задолженности по расчетам с персоналом, нарушают нормы трудового законодательства.