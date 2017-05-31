13% россиян, интересующихся «дв-гектарами», хотят иметь доход от бизнеса на земле дистанционно

Данные опроса ВЦИОМ

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

13 процентов россиян, интересующихся "дальневосточными гектарами", хотят иметь доход от бизнеса на этой земле, не участвуя там самостоятельно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом рассказала директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова. Как она отметила, треть граждан (33% - в основном, это люди семейные, с детьми) интересуется бесплатной землей на Дальнем Востоке для индивидуального жилищного строительства, а каждый пятый участок их получатели предназначают под сельское хозяйство.

Как показал последний опрос Всероссийского Центра исследования общественного мнения, 14% россиян потенциально готовы взять "дальневосточный гектар". Среди дальневосточников этот процент выше - 36%. Среди россиян наибольший интерес к программе проявляют жители Урала, а среди жителей ДФО - жители Якутии.