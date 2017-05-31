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Верные мужчины живут дольше, - ученые

Специалисты раскрыли еще один секрет долголетия
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что супружеская верность способствует долголетию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

По словам специалистов, мужья, которые не изменяют своей половине и регулярно занимаются с ней сексом, практически не подвергаются сердечным и сосудистым проблемам и живут на 12 лет дольше.

Как оказалось, благодаря насыщенной сексуальной жизни в организме производится больше тестостерона, снижающего риск возникновения депрессии, улучшающего состояние сердечной и сосудистой системы и общий обмен веществ в организме. Также, верность одному партнеру, приводит к повышению устойчивости от стресса и позволяет респондентам дольше жить.

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