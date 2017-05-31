Во Владивостоке готовится захват заложников 17:45, 30 мая Во Владивостоке готовится захват заложников
В Приморье неадекватный мужчина бросался под колеса автомобилей 17:17, 30 мая В Приморье неадекватный мужчина бросался под колеса автомобилей (Видео)
В Приморье пропал мужчина 17:16, 30 мая В Приморье пропал мужчина (Фото)
Новостная лента
Май, 31 среда
01:29
В аварии с участием фуры и автобуса на трассе Владивосток-Хабаровск пострадали шесть человек Фото
01:29
«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова Эксклюзив
01:22
"Бей жену, чтоб собаки боялись!". Российская Империя глазами француза Фото
01:04
Орловский епископ рассказал про внедорожник с "блатными" номерами Видео
01:02
Стало известно, как мозг меняется с возрастом
00:44
​Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету
00:29
За десятилетие электромобили станут дешевле, чем обычные автомобили
00:26
Популяция гигантской панды в Китае растёт
00:07
Пхеньян подтвердил успешный запуск баллистической ракеты
00:06
Верные мужчины живут дольше, - ученые
Май, 30 вторник
23:41
Специалисты обнаружили в ОС Windows новейшую уязвимость
23:11
«Свидетели Иеговы» обжаловали запрет своей деятельности в России
22:37
Ростуризм позовёт китайцев отдохнуть в Дагестане
22:02
Один авиарейс из Владивостока задерживается
21:09
Владивосток отпраздновал День славянской письменности и культуры концертом «Мы – славяне» Фото и Видео
20:44
СПЧ: дети имеют право на творчество за пожертвования с согласия родителей
19:36
Большинство россиян выбрали бы Путина на следующий президентский срок
18:58
Суд по делу владивостокского завода-должника продолжается
18:36
2017 год станет рекордным по числу катастроф, - ученые
18:10
Рак и диабет будут лечить сыром, - ученые
17:52
Молодежь готова ехать на Дальний Восток, - ВЦИОМ
17:45
Во Владивостоке готовится захват заложников
17:42
Этап чемпионата и первенства Приморья по автомодельному спорту прошел во Владивостоке Видео
17:38
В США пони затоптали трех человек
17:27
54 юных яхтсмена приняли участие в первенстве Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды» Фото
17:23
Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые посетил Владивосток Фото
17:17
В Приморье неадекватный мужчина бросался под колеса автомобилей Видео
17:16
В Приморье пропал мужчина Фото
17:11
Во Владивостоке пройдет совещание по проблематике отравлений на ВЭФ-2017
17:05
Погода в Приморье к завтрашнему дню окончательно испортится
16:51
В ДФО формируют кадровый резерв из молодежи
16:50
Неизвестный похитил из магазина продукты и одежду во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4139 (78) от 31 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грозит ли приморским хрущевкам участь московских?
Погоня за Никулиным в порту Находка
Письмо доверили Ильичу
Да тут все дворяне!
Сомнительная цыпочка в элитном баре
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Стало известно, как мозг меняется с возрастом

Исследование американских ученых
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Нейрофизиологи из США выявили некоторые интересные особенности возрастных изменений, которым подвергается головной мозг по мере старения. Оказалось, что с возрастом растет плотность серого вещества мозга, а его объем, при этом, уменьшается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

"Мы давно знали, что серое вещество уменьшается в объеме с годами, однако его одновременно увеличивающаяся плотность стала для нас сюрпризом - это удалось выявить только недавно, в результате специализированного исследования", - рассказывают авторы научной работы, сотрудники Пенсильванского университета.

Ученые, изучившие не один килограмм серого вещества, сделали ряд важных выводов.

Например, была обнаружена физическая разница между серым веществом мужского и женского мозга: у женщин изначально несколько меньше серого вещества, однако оно у представительниц прекрасного пола заметно плотнее. Проще говоря, более высокая плотность компенсирует меньший объем.

Выводы, сделанные учеными, основаны на результатах МРТ, которой подвергли свыше тысячи добровольцев. Примененная технология исследования позволила изучить серое вещество при помощи не инвазивных методов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
За десятилетие электромобили станут дешевле, чем обычные автомобили
00:29, 31 мая 2017 За десятилетие электромобили станут дешевле, чем обычные автомобили

C 2016 по 2030 год их цены упадут примерно на 77 процентов

Популяция гигантской панды в Китае растёт
00:26, 31 мая 2017 Популяция гигантской панды в Китае растёт

В октябре прошлого года две самки панд, выращенных в неволе, были выпущены в дикую природу

Верные мужчины живут дольше, - ученые
00:06, 31 мая 2017 Верные мужчины живут дольше, - ученые

Специалисты раскрыли еще один секрет долголетия

Рак и диабет будут лечить сыром, - ученые
18:10, 30 мая 2017 Рак и диабет будут лечить сыром, - ученые

Специалисты выявили полезные свойства этого продукта

Календарь стрижек и красоты на июнь 2017 года: Благоприятные дни
16:12, 30 мая 2017 Календарь стрижек и красоты на июнь 2017 года: Благоприятные дни

Пора готовиться к летнему отдыху

Морковный сок поможет побороть рак
01:19, 30 мая 2017 Морковный сок поможет побороть рак

Ученые провели эксперимент

Ученые выяснили, что творится в мозгах отцов
16:39, 29 мая 2017 Ученые выяснили, что творится в мозгах отцов

Отношения с дочками и сыновьями оказались различными