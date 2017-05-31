Стало известно, как мозг меняется с возрастом

Исследование американских ученых

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Нейрофизиологи из США выявили некоторые интересные особенности возрастных изменений, которым подвергается головной мозг по мере старения. Оказалось, что с возрастом растет плотность серого вещества мозга, а его объем, при этом, уменьшается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

"Мы давно знали, что серое вещество уменьшается в объеме с годами, однако его одновременно увеличивающаяся плотность стала для нас сюрпризом - это удалось выявить только недавно, в результате специализированного исследования", - рассказывают авторы научной работы, сотрудники Пенсильванского университета.

Ученые, изучившие не один килограмм серого вещества, сделали ряд важных выводов.

Например, была обнаружена физическая разница между серым веществом мужского и женского мозга: у женщин изначально несколько меньше серого вещества, однако оно у представительниц прекрасного пола заметно плотнее. Проще говоря, более высокая плотность компенсирует меньший объем.

Выводы, сделанные учеными, основаны на результатах МРТ, которой подвергли свыше тысячи добровольцев. Примененная технология исследования позволила изучить серое вещество при помощи не инвазивных методов.