Один из первых порталов о Приморском крае

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Один из первых порталов Приморского края www.primorye.ru обновил дизайн. Новая версия адаптирована под мобильные устройства. Теперь читать актуальные новости о Приморье удобнее как с компьютера, так и со смартфона, сообщает Ростелеком.

Primorye.ru – один из первых порталов о Приморском крае, который был запущен еще в 1997 году. Здесь публикуются новости большинства рейтинговых информационных агентств Приморского края (СМИ), благодаря чему посетители видят все актуальные события региона на одной площадке.

Новая версия портала – это удобная навигация и современный дизайн. На портале обновлены разделы «Погода» и «Валюта».

Кроме того, портал дополнен разделом «Госуслуги». Зайдя на него жители региона могут оперативно заказать необходимые услуги и получить информацию через сайт.

«Primorye.ruвсегда был одним из самых посещаемых информационно-развлекательных ресурсов Приморского края. По нашей статистике мы видим, что его посещают как жители Приморья, так и других регионов. Пользователи выбирают портал за возможность получать объективную и актуальную информацию из нескольких источников, при этом находясь на одной площадке. Надеюсь обновленная версия портала также понравится нашим читателям», – отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

В планах – расширить функционал и наполнить портал актуальной информацией о самых популярных местах Приморского края и событиях.