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Общество

Специалисты обнаружили в ОС Windows новейшую уязвимость

Суть сбоя системы скрывается в предложении сайта загрузки
Фото: vnews.com.ua Фото: vnews.com.ua
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Специалисты обнаружили в системе Windows новейшую уязвимость. Переход по зловредной ссылке может замедлить либо закончить работу систем Windows 7, Windows 8 и Windows Vista, предлагая загрузить изображение $MFT. Уязвимость проявляется торможением либо полным прекращением работы ОС, систему нужно перезагружать для продолжения работы.

Новая уязвимость не касается устройств с Windows 10, так как данная версия используют особые имена.

Суть сбоя системы скрывается в предложении сайта загрузки $MFT-изображения. В итоге, система не может прочесть имя файла и начинает замедляться. ОС довольно трудно распознать имя папки, в которой содержится зловредная ссылка. Дальше следует ошибка в работе всей ОС. В некоторых случаях система даже может выдавать «синий экран смерти».

Идентичные «вирусы» в девяностые года атаковали Windows 95 и 98.

Компания Microsoft пока не выпустила патч, устраняющий проблему. Отметим, что в Windows 10 такая проблема не была найдена.

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