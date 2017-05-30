Специалисты обнаружили в ОС Windows новейшую уязвимость

Суть сбоя системы скрывается в предложении сайта загрузки

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Специалисты обнаружили в системе Windows новейшую уязвимость. Переход по зловредной ссылке может замедлить либо закончить работу систем Windows 7, Windows 8 и Windows Vista, предлагая загрузить изображение $MFT. Уязвимость проявляется торможением либо полным прекращением работы ОС, систему нужно перезагружать для продолжения работы.

Новая уязвимость не касается устройств с Windows 10, так как данная версия используют особые имена.

Суть сбоя системы скрывается в предложении сайта загрузки $MFT-изображения. В итоге, система не может прочесть имя файла и начинает замедляться. ОС довольно трудно распознать имя папки, в которой содержится зловредная ссылка. Дальше следует ошибка в работе всей ОС. В некоторых случаях система даже может выдавать «синий экран смерти».

Идентичные «вирусы» в девяностые года атаковали Windows 95 и 98.

Компания Microsoft пока не выпустила патч, устраняющий проблему. Отметим, что в Windows 10 такая проблема не была найдена.