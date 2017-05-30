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Общество

Ростуризм позовёт китайцев отдохнуть в Дагестане

Международная выставка по туризму Beijing International Tourism Expo пройдёт в Пекине 16–18 июня
Фото: krasnodar-magazine.ru Фото: krasnodar-magazine.ru
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) на международной туристической выставке Beijing International Tourism Expo в Пекине презентует туры в Дагестан. Об этом сообщает сайт dagvetkom.ru.

Международная выставка по туризму Beijing International Tourism Expo пройдёт в Пекине 16–18 июня. Китайским путешественникам Ростуризм намерен предложить отдохнуть в Дагестане, где они смогут отведать местную кухню и осмотреть тысячелетние артефакты.

Между тем обстановка в Дагестане до сих пор остаётся неспокойной, и у россиян этот регион для отдыха не пользуется популярностью. «Я согласен, что внутренний туризм — это хорошо. Но зачем же так наивно обманывать самих себя, будто где-то мы победили террористов, а в Египте опасней, чем в России?» ― заявил в «Фейсбуке» Гудков после закрытия направления в Египет и предложения Ростуризма заменить его отдыхом на Северном Кавказе. 

Число жертв растет

Число пострадавших в результате вооружённых конфликтов в Дагестане увеличилось в 2016 году на 33% по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году эта цифра составила не менее 204 человека, из них 140 человек погибли, 64 получили ранения, сообщает издание «Кавказский узел». В 2015 году пострадали 153 человека (126 погибли, 27 ― ранения).

При этом вооружённая борьба между силовиками и боевиками в 2016 году отразилась и на гражданском населении. Среди жителей как минимум 6 человек погибли и не менее 10 получили ранения. Потери вооружённого подполья за 2016 год составили 112 человек, ещё двое были ранены при задержании. В 2016 году в результате обстрелов и боестолкновений убиты 22 сотрудника силовых структур, ещё 52 ранены ― всего 74 человека.

Сотрудники силовых органов на месте двух взрывов в Махачкале, в результате которых погибли не менее 15 человек, ранено 20 человек, Дагестан, 4 мая, 2012 год. Фото: ABDULA MAGOMEDOV/AFP/GettyImages

По статистике, 80% всех убитых в результате конфликтов в Дагестане относились к вооружённому подполью. При этом в регионе отмечен рост активности приверженцев запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». В 2015 году на YouTube появилась видеозапись, в которой боевики так называемых вилайетов Дагестана, Нохчийчо (Ичкерия), Галгайче (Ингушетия), Кабарды, Балкарии и Карачая объявили о своей присяге Абу-Бакру аль Багдади, лидеру террористической организации «Исламское государство».

По данным издания на 2016 год, Дагестан в течение 6 лет лидирует на Северном Кавказе по числу жертв конфликта. Жертвами конфликта за это время на Северном Кавказе стали 6 074 человек, из которых половина приходится на Дагестан. Второе место по числу убитых и раненых занимает Чечня, в которой строится круглогодичный горнолыжный курорт, третье место у Ингушетии. 

Туризм в Дагестане

Тем не менее туристы в Дагестане есть. По данным министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, в 2016 году республику посетили около 470 тысяч туристов. Из них 60% составили туристы близлежащих регионов, 40% ― иностранные граждане.

Первое место в рейтинге занял город Дербент. В десятку самых посещаемых мест вошли Сулакский каньон, Сарикумские барханы, Самурский лес, посёлок Кубачи, Каспийское побережье, горнолыжная база «Чиндирчеро», гора Шалбуздаг, Гуниб и Махачкала.

В конце прошлого года в Дагестане запущен новый туристический маршрут «Дорога предков», проходящий по территории Буйнакского района — через Буйнакский перевал, котловину Кар–Кар, Буйнакское плато, местность Кафыр–Кумух, Халимбекаул, селения Ишкарты и Нижний Каранай. Особенностью нового туристического маршрута является то, что он проходит по древней дороге, которая связывала равнинный Дагестан с горным.

Однако, по данным журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», в Тор-100 самых туристических брендов России от Дагестана попал лишь шашлык. В исследованиях отмечено, что пляжи Каспийского моря в Дагестане в сотню не вошли. 

Что несет 2017 год?

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 6 февраля этого года в своёи «Инстаграме» сообщил, что в Дагестане с диверсионно-террористическими группами покончено. «Одно из наших ключевых достижений — в Дагестане фактически ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группы», — написал Абдулатипов в своём Instagram. По его словам, за 4 года проблемы в регионе решены, в 2016 году республика успешно прошла очередной этап работы по наведению порядка во власти, в экономических и общественно-политических процессах в регионе, пишет EADaily.

Однако на следующий день, 7 февраля, в селе Анди Ботлихского района республики был введён режим контртеррористической операции (КТО), сообщил Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета по Республике Дагестан. По словам представителя НАК, проводились мероприятия по поиску боевиков и их пособников.

Последний раз режим КТО в Дагестане был снят 26 мая этого года. Подробности о проведённой силовиками операции в селе Орота Хунзахского района Дагестана не раскрываются.

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