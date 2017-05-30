Во Владивостоке готовится захват заложников

Показательные выступления проведут сотрудники отдела специального назначения

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В среду, 31 мая, в 10.30 на базе ГУФСИН России по Приморскому краю состоится показательное выступление сотрудников отдела специального назначения «Лидер» и подшефных школьников из клуба «Юных спецназовцев», приуроченное к Международному дню защиты детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

В программе мероприятия: захват и освобождение условных заложников, катание на бронеавтомобиле «Тигр», солдатская каша. Гостями мероприятия станут ученики подшефных школ, воспитанники детских домов и дети сотрудников. Также для зрителей будет организована выставка вооружения ОСН «Лидер» и пройдет концерт.