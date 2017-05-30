Суд по делу владивостокского завода-должника продолжается

На скамье подсудимых - бывший гендиректор предприятия Михаил Харченко

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В Первомайском суде Владивостока продолжается судебный процесс по делу о заводе "Радиоприбор", сообщает корреспондент РИА VladNews. Следующее заседание назначено на 10 часов утра 31 мая. Ответчик по делу - экс-глава предприятия Михаил Харченко, которому вменяются преступления по статьям 145.1 и 199.2 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат; ).

Отметим, что заседания по делу неоднократно откладывались, начиная с февраля. Первое слушание, которое все же состоялось, прошло 29 марта.

Напомним, бывшему гендиректору завода "Радиоприбор" предъявлено обвинение в невыплате зарплаты работникам и сокрытии денежных средств в крупном размере: предприятие стало одним из крупнейших должников по зарплате в регионе, выплаты задерживались на многие месяцы. Харченко был помещен под домашний арест в начале марта 2016 года. Однако отстранение гендиректора от дел не дало большого эффекта, и завод, который спасали на всех уровнях, вплоть до правительственного, продолжал оставаться в рядах должников. Так, в декабре 2016 года, после массового увольнения сотрудников, "Радиоприбор" снова стал центром очередного скандала. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Общая же череда финансовых несчастий началась на "Радиоприборе" в конце 2014 года. На данный момент завод-должник полностью обесточен.

По версии следствия, ущерб от деятельности Михаила Харченко составил 81 миллион рублей. Кроме того, в СКР уверены: руководство предприятия причинило заводу ущерб на сумму минимум 365 миллионов рублей.