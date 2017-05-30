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В Приморье неадекватный мужчина бросался под колеса автомобилей

Его пытались поймать сотрудники скорой помощи
Фото: windowssearch-exp.com Фото: windowssearch-exp.com
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Мужчина в неадекватном состоянии бросался под колеса автомобилей на трассе ВЛадивосток - Уссурийск, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел сегодня днем. На трассе Владивосток - Уссурийск сотрудники скорой помощи во главе с водителем пытались поймать неадекватного мужчину, который оказывал ярое сопротивление. 

"Я проезжала мимо. Он неадекватный. Кидался и орал. Бросался на всех и на все что видел", - рассказывает очевидец.

Мужчина явно не опасался за свою жизнь, бросался под колеса проезжающих мимо автомобилей, а в конце решил и вовсе запрыгнуть на капот Toyota Harrier, начав стучать по лобовому стеклу. Водитель ТС в шоке остановился и вышел из авто.

Что послужило причиной такого странного поведения, пока неизвестно. 

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, неадекватный мужчина бегал на том участке трассы с самого утра.

"В 8 утра уже бегал, из-за него там пробка создалась небольшая, проезжал, видел его", - рассказывает еще один автолюбитель.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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