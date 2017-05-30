Неизвестный похитил из магазина продукты и одежду во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от продавца одного из магазинов. Женщина рассказала, что неизвестный похитил продукты с торгового прилавка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что выбрав момент, когда продавец отвлеклась, злоумышленник тайно похитил продукты питания.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя, который дал признательные показания в еще 24 аналогичных преступлениях. На его счету кражи из бутиков с одеждой, продуктовых магазинов, аптек города Владивостока.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».