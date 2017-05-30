2017 год станет рекордным по числу катастроф, - ученые

Они заявили, что не удивятся извержению супервулкана или падению астероида

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Погодные аномалии, которыми запомнится нынешняя приближающаяся к концу весна - это лишь начало серии масштабных катаклизмов планетарного масштаба. В этом уверены ведущие эксперты Всемирной метеорологической организации, прогнозирующие массу стихийных бедствий на 2017 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

"Прошлый год был тоже не очень благоприятным, однако нынешний, безусловно, побьет все рекорды. К сожалению, речь идет о негативных рекордах, так что человечеству стоит готовиться к худшему. Мы ожидаем многочисленные ураганы, наводнения, землетрясения, а также другие катаклизмы", — говорят сотрудники Всемирной метеорологической организации.

Ураганы и наводнения, которые будут угрожать одной половине планеты, никоим образом не повлияют на другую половину, которая, в свою очередь, будет подвергаться невиданным засухам и неурожаям.

"Мы, в общем-то, не удивимся, если все это закончится каким-нибудь извержением супервулкана или падением астероида. Однако и без подобных катастроф, мало вам не покажется: 2017 год будет рекордным по количеству стихийных бедствий", - отмечают ученые.

В России, тем временем, прогнозируется теплое и комфортное лето, которое руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал "розовым".