Поезд сбил пьяную женщину в Приморье

Проводится проверка

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В Спасске-Дальнем между железнодорожными путями был травмированный человек, сообщает РИА VladNews на ЛО МВД России на ст.Уссурийск.

Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили тело женщины без признаков жизни. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Было установлено, что 61-летняя жительница Спасска-Дальнего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегла правилами перехода железнодорожных путей, вследствие чего была смертельно травмирована, проходящим по перегону составом.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.