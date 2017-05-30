Поезд сбил пьяную женщину в Приморье 16:17, 30 мая Поезд сбил пьяную женщину в Приморье
Вечером Приморье накроют грозовые дожди 15:56, 30 мая Вечером Приморье накроют грозовые дожди
Владивостокский маг: Изменить судьбу человека практически невозможно 15:44, 30 мая Владивостокский маг: Изменить судьбу человека практически невозможно (Фото)
Новостная лента
Май, 30 вторник
16:23
Владивостокский маг: Изменить судьбу человека практически невозможно Фото
16:23
«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова Эксклюзив
16:22
Жительницу Приморья наказали за прогулку по рельсам
16:17
Поезд сбил пьяную женщину в Приморье
16:12
Календарь стрижек и красоты на июнь 2017 года: Благоприятные дни
16:04
Сдача ЕГЭ стартовала во Владивостоке Видео
15:57
В Сибирцево сгорела баня
15:56
Вечером Приморье накроют грозовые дожди
15:37
В аварии с участием фуры и автобуса на трассе Владивосток-Хабаровск пострадали шесть человек Фото
15:32
Во Владивостоке сгорели два автомобиля Фото
15:20
В центре Багдада прогремел мощный взрыв
15:08
В центре Владивостока задымился автобус
15:01
Приморец осужден за контрабанду 2 кг наркотика по почте
14:54
Пожарные борются с огнем на мысе Кунгасный во Владивостоке
14:53
Корейский тунец без срока годности прибыл во Владивосток
14:45
​Фарфоровые 50-е во Владивостоке Фото
14:33
Пропавший в Партизанском районе Приморья грибник до сих пор не найден
14:23
МАК приступил к расследованию жесткой посадки вертолета МИ-8 в Приморье
14:20
Дмитрий Сулеев покидает Думу Владивостока Эксклюзив
14:10
Разрушительный ураган в Москве Эксклюзив
14:02
Рой пчел облепил автомобиль жителей Владивостока Фото
14:00
Автоледи совершила наезд на 11-летнего мальчика в Приморье Фото
13:47
Администрация Владивостока проводит аукционы на ремонт городских улиц по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»
13:36
Уличные танцоры зажгли во Владивостоке Фото
13:29
Жители Владивостока сядут за заказное убийство предпринимателя
13:25
Лунный календарь садовода на июнь для Приморья
13:14
Почти каждый пятый Приморец согласится работать из дома даже при меньшей зарплате
13:03
Житель Приморья продал чужое имущество
12:52
Многие приморцы предпочитают получать меньше, но работать дома
12:42
Чемпионат и первенство Приморского края по рафтингу прошли на минувших выходных Фото и Видео
12:33
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017
12:31
Первый четвертьфинал шоу «Broadway» прошел во Владивостоке Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4138 (77) от 30 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кнопка SOS в тревожном ожидании
Академики не хотят играть в экспертов
Змеинка вытянула с улиц стритрейсеров
Вкладчики лопнувших банков сами выберут банк для получения компенсации
Коты предпочитают зажигательные мелодии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Поезд сбил пьяную женщину в Приморье

Проводится проверка
Фото: Фото:
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В Спасске-Дальнем между железнодорожными путями был травмированный человек, сообщает РИА VladNews на ЛО МВД России на ст.Уссурийск.

Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили тело женщины без признаков жизни. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Было установлено, что 61-летняя жительница Спасска-Дальнего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегла правилами перехода железнодорожных путей, вследствие чего была смертельно травмирована, проходящим по перегону составом.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Сибирцево сгорела баня
15:57, 30 мая 2017 В Сибирцево сгорела баня

Обстоятельства случившегося выясняются

В аварии с участием фуры и автобуса на трассе Владивосток-Хабаровск пострадали шесть человек
15:37, 30 мая 2017 В аварии с участием фуры и автобуса на трассе Владивосток-Хабаровск пострадали шесть человек

По предварительным данным, грузовик занесло на мокрой после дождя дороге

Во Владивостоке сгорели два автомобиля
15:32, 30 мая 2017 Во Владивостоке сгорели два автомобиля

Обстоятельства случившегося выясняются

В центре Багдада прогремел мощный взрыв
15:20, 30 мая 2017 В центре Багдада прогремел мощный взрыв

Погибли 11 человек

В центре Владивостока задымился автобус
15:08, 30 мая 2017 В центре Владивостока задымился автобус

В центре Владивостока задымился автобус

Приморец осужден за контрабанду 2 кг наркотика по почте
15:01, 30 мая 2017 Приморец осужден за контрабанду 2 кг наркотика по почте

Посылка с фильтрами с "сюрпризом" пришла из КНР

Пожарные борются с огнем на мысе Кунгасный во Владивостоке
14:54, 30 мая 2017 Пожарные борются с огнем на мысе Кунгасный во Владивостоке

Возгорание еще не ликвидировано