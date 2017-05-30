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Красота и Здоровье

Рак и диабет будут лечить сыром, - ученые

Специалисты выявили полезные свойства этого продукта
Фото: park72.ru Фото: park72.ru
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Ученые из Дании в ходе исследования доказали, что намного полезнее, чем думают люди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОА.

Как отмечают специалисты, в сыре находится очень много минералов, витаминов и соединений. Несмотря на то, что их в составе находится куда меньше, в комплексе они нейтрализуют жиры и создают обратный эффект. Уже доказано, что молочные продукты этого типа расщепляют холестерин.

Во время исследования было установлено, что сыр помогает бороться против диабета второго типа. Среди полезных свойств этого продукта они отметили и то, что он очень хорошо укрепляет костную ткань. Помимо этого они развенчали главную причину, из-за чего некоторые опасаются сыра. Он не только не способствует развитию раковых клеток, а напротив, помогает с ними бороться. Кроме того, он весьма полезен для сердечно-сосудистой системы.

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