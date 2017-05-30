Вечером Приморье накроют грозовые дожди

Температура воздуха начнет понижаться

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В начале рабочей недели на Дальнем Востоке влавствутет глубокий циклон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Вчера днем над Приморьем смещался фронтальный раздел этого циклона, однако существенных осадков он не вызвал. Воздух прогрелся до +20…+27 °C. Ночью температура воздуха понижалась до +4…+12 °C, на северо-востоке и востоке оказалось холоднее, 0…+3 °C.

Во Владивостоке в понедельник максимальная температура воздуха оказалась на 5–6 градусов выше, чем в воскресенье — +20…+22 °C, к утру температура понизилась до +11…+12 °C.

Сегодня, 30 мая, в Приморье местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер при грозе порывистый. Столбики термометров в континентальных районах поднимутся до +20…+27 °C, на побережье ветер с моря принесет менее тёплый воздух, +12…+19 °C.

Во Владивостоке вечером также возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Максимальная температура воздуха +17…+20 °C, в пригороде до +25 °C.

В среду, 31 мая, в Приморском крае сохранится неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Минимальная температура ночью +7…+12 °C, в восточных районах 0…+6 °C. Днем воздух прогреется до +20…+28 °C, на побережье до +13…+19 °C.

Во Владивостоке в среду погода с переменной облачностью, без осадков. Ветер от слабого до умеренного, вечером ветер посвежеет. Минимальная температура к утру понизится до +10…+12 °C, максимальная температура +14…+17 °C.