Поезд сбил пьяную женщину в Приморье 16:17, 30 мая Поезд сбил пьяную женщину в Приморье
Вечером Приморье накроют грозовые дожди 15:56, 30 мая Вечером Приморье накроют грозовые дожди
Владивостокский маг: Изменить судьбу человека практически невозможно 15:44, 30 мая Владивостокский маг: Изменить судьбу человека практически невозможно (Фото)
Новостная лента
Май, 30 вторник
16:23
Владивостокский маг: Изменить судьбу человека практически невозможно Фото
16:23
«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова Эксклюзив
16:22
Жительницу Приморья наказали за прогулку по рельсам
16:17
Поезд сбил пьяную женщину в Приморье
16:12
Календарь стрижек и красоты на июнь 2017 года: Благоприятные дни
16:04
Сдача ЕГЭ стартовала во Владивостоке Видео
15:57
В Сибирцево сгорела баня
15:56
Вечером Приморье накроют грозовые дожди
15:37
В аварии с участием фуры и автобуса на трассе Владивосток-Хабаровск пострадали шесть человек Фото
15:32
Во Владивостоке сгорели два автомобиля Фото
15:20
В центре Багдада прогремел мощный взрыв
15:08
В центре Владивостока задымился автобус
15:01
Приморец осужден за контрабанду 2 кг наркотика по почте
14:54
Пожарные борются с огнем на мысе Кунгасный во Владивостоке
14:53
Корейский тунец без срока годности прибыл во Владивосток
14:45
​Фарфоровые 50-е во Владивостоке Фото
14:33
Пропавший в Партизанском районе Приморья грибник до сих пор не найден
14:23
МАК приступил к расследованию жесткой посадки вертолета МИ-8 в Приморье
14:20
Дмитрий Сулеев покидает Думу Владивостока Эксклюзив
14:10
Разрушительный ураган в Москве Эксклюзив
14:02
Рой пчел облепил автомобиль жителей Владивостока Фото
14:00
Автоледи совершила наезд на 11-летнего мальчика в Приморье Фото
13:47
Администрация Владивостока проводит аукционы на ремонт городских улиц по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»
13:36
Уличные танцоры зажгли во Владивостоке Фото
13:29
Жители Владивостока сядут за заказное убийство предпринимателя
13:25
Лунный календарь садовода на июнь для Приморья
13:14
Почти каждый пятый Приморец согласится работать из дома даже при меньшей зарплате
13:03
Житель Приморья продал чужое имущество
12:52
Многие приморцы предпочитают получать меньше, но работать дома
12:42
Чемпионат и первенство Приморского края по рафтингу прошли на минувших выходных Фото и Видео
12:33
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017
12:31
Первый четвертьфинал шоу «Broadway» прошел во Владивостоке Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4138 (77) от 30 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кнопка SOS в тревожном ожидании
Академики не хотят играть в экспертов
Змеинка вытянула с улиц стритрейсеров
Вкладчики лопнувших банков сами выберут банк для получения компенсации
Коты предпочитают зажигательные мелодии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

В аварии с участием фуры и автобуса на трассе Владивосток-Хабаровск пострадали шесть человек

По предварительным данным, грузовик занесло на мокрой после дождя дороге
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

На трассе Хабаровск-Владивосток (автодорога А-370) произошло жесткое ДТП с участием фуры, асфальтоукладочного катка и пассажирского автобуса, сообщает корреспондент РИА VladNews. Авария произошла на участке между Вяземским и Лермонтовкой со стороны Приморья. По предварительным данным, водитель френча не справился с управлением на мокром после дождя участке дороги, что повлекло столкновение ТС. Пострадали 6 человек.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке сгорели два автомобиля
15:32, 30 мая 2017 Во Владивостоке сгорели два автомобиля

Обстоятельства случившегося выясняются

В центре Багдада прогремел мощный взрыв
15:20, 30 мая 2017 В центре Багдада прогремел мощный взрыв

Погибли 11 человек

В центре Владивостока задымился автобус
15:08, 30 мая 2017 В центре Владивостока задымился автобус

В центре Владивостока задымился автобус

Приморец осужден за контрабанду 2 кг наркотика по почте
15:01, 30 мая 2017 Приморец осужден за контрабанду 2 кг наркотика по почте

Посылка с фильтрами с "сюрпризом" пришла из КНР

Пожарные борются с огнем на мысе Кунгасный во Владивостоке
14:54, 30 мая 2017 Пожарные борются с огнем на мысе Кунгасный во Владивостоке

Возгорание еще не ликвидировано

Пропавший в Партизанском районе Приморья грибник до сих пор не найден
14:33, 30 мая 2017 Пропавший в Партизанском районе Приморья грибник до сих пор не найден

Поиски продолжаются

МАК приступил к расследованию жесткой посадки вертолета МИ-8 в Приморье
14:23, 30 мая 2017 МАК приступил к расследованию жесткой посадки вертолета МИ-8 в Приморье

На борту находился бывший губернатор края Сергей Дарькин