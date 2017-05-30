В аварии с участием фуры и автобуса на трассе Владивосток-Хабаровск пострадали шесть человек

По предварительным данным, грузовик занесло на мокрой после дождя дороге

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

На трассе Хабаровск-Владивосток (автодорога А-370) произошло жесткое ДТП с участием фуры, асфальтоукладочного катка и пассажирского автобуса, сообщает корреспондент РИА VladNews. Авария произошла на участке между Вяземским и Лермонтовкой со стороны Приморья. По предварительным данным, водитель френча не справился с управлением на мокром после дождя участке дороги, что повлекло столкновение ТС. Пострадали 6 человек.

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