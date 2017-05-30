54 юных яхтсмена приняли участие в первенстве Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды»

В прошедшие выходные – 27 и 28 мая – на акватории Амурского залива состоялось первенство города Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды». В соревнованиях приняли участие 54 юных спортсмена из яхт-клубов «Семь футов» и «Навигатор» Морского государственного университета.
Первенство по парусному спорту состоялось в классах «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», «420».
«Эти соревнования стали отборочными в сборную Приморского края по парусному спорту для участия в VIII летней Спартакиаде учащихся России 2017 года в Таганроге», – отметил Денис Гайдаенко, старший тренер клуба «Семь футов».
В классе «Лазер 4.7» определились два основных претендента – Данил Майстровский и Марк Лисовицкий. Борьба между ними все два дня была очень серьезной, но закончили они первенство Владивостока с одинаковым количеством очков. Однако у Данила Майстровского количество первых приходов было на один больше, соответственно, Приморский край на Всероссийской спартакиаде по парусному спорту представит именно он.
В классе «Оптимист» среди сильнейших оказался Никита Истратов. Юный яхтсмен опередил своего главного соперника Матвея Панькова, соответственно, он и отправится на Всероссийскую Спартакиаду.
«Я думаю, все пришли на соревнования максимально подготовленными, – отметил участник соревнований Иван Второв. – Соревноваться с опытными участниками сложно, но мы справились. Искренне рад за победителей. Уверен, они достойно представят наш город у моря».
По итогам соревнований Приморский край на спартакиаде представят 10 человек.
В классе «420»:
- Илья Гайдаенко, Богдан Шабаев,
В классе «Лазер 4.7»:
- Данил Майстровский,
- Мария Истратова.
В классе «Лазер-радиал»:
- Мария Кислухина,
- Леонид Левицкий.
В классе «Оптимист»:
- Никита Истратов,
Результаты первенства города Владивостока «Паруса нашей надежды»:
В классе «Оптимист»:
Мальчики:
- 1 место – Никита Истратов,
- 2 место – Матвей Паньков,
- 3 место – Владимир Ерин.
Девушки:
- 1 место – Мария Шилакина,
- 2 место – Мария Самойленко,
- 3 место – Василиса Арестова.
В классе «Кадет:
- 1 место – Данил Сафиуллин / Алексей Носков.
В классе «Лазер 4.7»:
- 1 место – Даниил Майстровский,
- 2 место – Марк Лисовицкий,
- 3 место – Леонид Левицкий.
В классе «Лазер-радиал»:
- 1 место – Георгий Мирошниченко.
В классе «420»:
- 1 место – Полина Артюх / Илья Фёдоров,
- 2 место – Дмитрий Бояров / Владислав Калашник,
- 3 место – Анна Гутникова / Игорь Чащин.