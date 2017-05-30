Молодежь готова ехать на Дальний Восток, - ВЦИОМ

Однако ребят нельзя обманывать

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Молодежь считает Дальний Восток привлекательным регионом и готова ехать в ДФО, чтобы работать и учиться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом рассказала директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова. По ее мнению, главным стимулом для переезда людей на Дальний Восток являются гарантии трудоустройства, обеспечения других членов семьи работой, социальное обеспечение, в том числе устройство детей в школу и детский сад. Эта составляющая значима для большинства россиян.

- Для молодых людей, именно для тех, кого мы хотим привлекать, кто может усилить человеческий потенциал, этот фактор наиболее значим. Это важно для тех, кому 34 года. Они готовы сменить место жительства и готовы поехать на Дальний Восток, если они будут понимать, что работа есть, она стабильная и их здесь ждут. И это здорово, - сказала директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.

Результаты фокус-групп, проведенные в вузах, выявили интерес молодежи к Дальнего Востоку.

«Им интересно. Регион им незнаком. Они хотят его увидеть», - отметила эксперт.

Молодежь готова участвовать в стажировках. Она рассматривает работу на Дальнем Востоке как возможность путешествовать и освоить свою профессию, по которой они будут в дальнейшем работать. Студенты готовы участвовать в социальных проектах и проектах, которые предполагают приобретение профессиональных навыков.

Вместе с тем, представитель ВЦИОМ отметила, что региональным властям нужно осуществлять контроль за тем, как происходят стажировки и проходит работа в строительных отрядах, в которые набирают молодых людей из других регионов.

«Когда ребят обманывают, то не только они не приедут, а из их региона не будут приезжать. Вместе с тем потенциал привлечения высокий. Поэтому реализация таких программ требует качественного подхода и контроля со стороны властей»,- подчеркнула она.

Успешно во всех уголках страны развивается волонтерское движение. Дальний Восток не является исключением из правил.

«Ребята готовы ехать при условии оплаты проезда и проживания», - отметила Елена Михайлова.

По ее мнению, наиболее востребованными механизмами привлечения молодежи являются производственная практика и стажировка.

Социологические исследования общественных настроений внутри макрорегиона и отношения к нему жителей других частей страны проводятся два года подряд по инициативе Минвостокразвития России и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Последнее исследование проводилось в ноябре 2016 года.