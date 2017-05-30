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Политика и экономика

В ДФО формируют кадровый резерв из молодежи

Молодые люди выступят экспертами по проблемам макрорегиона
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Агентство человеческого капитала по развитию Дальнего Востока (АРЧК ДВ) в пилотном режиме приступило к формированию молодежного кадрового резерва. Об этом заявил замглавы Минвостока Сергей Качаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

- Молодежный вектор должны формировать именно молодые люди. Они знают, что им нужно, что им мешает. Именно от их идей зависит результативность молодежной политики на Дальнем Востоке. Наша задача вместе с ними облечь идеи в нормативно-правовые акты, программные документы и найти финансирование на их реализацию. Это наиболее прямой и результативный путь, - подчеркнул он.

Молодежный кадровый резерв будет формироваться для Минвостокразвития России, институтов развития ДФО, федеральных и региональных властей, крупных работодателей. По словам замминистра, стажировкой для молодых людей является участие в проектах АРЧК ДВ:

- Это социальный лифт для активной молодежи в рамках Минвостокразвития России и институтов развития Дальнего Востока. В зависимости от специализации молодых людей, уровня подготовки мы будем рассматривать их дальнейшее трудоустройство. Основу того коллектива, который работает над развитием Дальнего Востока, должны составлять сами дальневосточники. Это нужно для того, чтобы более продуктивно работать с теми проблемами, которые существуют. Поэтому кадровый резерв мы формируем здесь, на Дальнем Востоке, - сказал Качаев.

По словам гендиректора АРЧК ДВ Валентина Тимакова, формирование кадрового резерва позволит более полно получать информацию от молодежи, вовлекать молодых людей в развитие макрорегиона. Он считает, что это также позволит молодежи увидеть свою востребованность.

- Идеи и предложения должны идти непосредственно от молодежи. Ради них мы работаем. Молодые люди - одни из участников процесса укоренения населения и привлечения новых жителей на Дальний Восток. Мы должны понять, что нужно сделать на уровне федеральных и региональных властей, чтобы молодежь не уезжала, а оставалась на местах. Для того чтобы обеспечить это взаимодействие, нам нужны «послы», лидеры мнений, которые будут обеспечивать коммуникацию, - рассказал он.

В первый день III Всероссийской конференции в Благовещенске «Демографическое развитие Дальнего Востока» в рамках молодежного «мозгового штурма» были отобраны первые участники кадрового резерва:

- Первых таких «послов» мы отобрали сразу. Ими стали наиболее активные участники, которые стали руководителями проекта. Еще шесть человек были отобраны по результатам «мозгового штурма». В перспективе мы планируем в каждом субъекте отобрать три-пять человек, которые смогут выражать мнение молодежи, предлагать новые идеи и проекты, - уточнил Валентин Тимаков.

Глава АРЧК ДВ рассказал, что Агентство постоянно ищет новые проекты для их дальнейшей реализации и готово поддержать перспективные идеи. Для оценки новых идей нужны представители молодежи, которые будут выступать в качестве экспертов.

- Взгляд со стороны очень важен. Критическая оценка молодежи поможет найти правильный вектор движения, понять, какая поддержка востребована. Для этого, в том числе, проводится в рамках конференции «мозговой штурм». Еще до начала обсуждения появилась первая идея - проект «Работа своей мечты». Подобный проект существует во всех странах мира. Сейчас на Дальнем Востоке создаются новые рабочие места, привлекаются инвесторы, строятся новые заводы. Есть и уникальные предложения на рынке. Такой проект будет востребован, - сказал Валентин Тимаков.

По его мнению, одна из задач Агентства - вовлечь молодых людей в развитие макрорегиона, показать, что их идеи нужны, а проекты могут быть реализованы.

- Молодежь может сама предлагать идеи, формировать проект и его реализовывать. Мы в свою очередь окажем поддержку, при необходимости найдем финансирование. У каждого есть шанс попробовать свои силы. На этой проектной основе мы также привлекаем молодежь для работы в Агентстве. Так стартовал проект по созданию Центра демографического развития. В ДВФУ появился молодежный лидер, который сплотил ребят вокруг этого проекта. Точно также была сформирована Лаборатория человеческого капитала. Молодые студенты сами стали работать над этим проектом. Через практическую деятельность молодые люди смогут сформировать свои навыки, получить новые знания. Мы открыты для всех молодых дальневосточников, готовы поддержать их идеи. Для этого нужно описать свой проект в свободной форме и прислать заявку на почту Агентства, - подытожил он. 

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