Пожарные борются с огнем на мысе Кунгасный во Владивостоке

Возгорание еще не ликвидировано

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 мая, на мысе Кунгасный произошло возгорание. Сирены пожарных автомобилей переполошили жителей района Первая речка, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, в районе мыса Кунгасный горели автомобильные покрышки. Сообщение о возгорании поступило в 14:13, спустя 8 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. В 14:35 возгорание было локализовано. В настоящее время ликвидация продолжается.

На месте происшествия работают 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Площадь возгорания составила 40 кв. м.