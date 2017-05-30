Этап чемпионата и первенства Приморья по автомодельному спорту прошел во Владивостоке

Миниатюрный драйв

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Этап чемпионата и первенства Приморья по автомодельному спорту прошли во Владивостоке. Гонки на радиоуправляемых машинках собрали более 20 участников со всего региона. В миниатюрных заездах показали свое мастерство, как юные спортсмены, так и взрослые гонщики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.