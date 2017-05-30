МАК приступил к расследованию жесткой посадки вертолета МИ-8 в Приморье

Международный авиационный комитет приступил к расследованию жесткой посадки вертолета МИ-8 в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МАК.
Происшествие произошло в субботу, 27 мая, на удалении 68 км от населенного пункта Красный Яр Приморского края. По имеющейся информации, на борту находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров. В результате происшествия пострадал 1 пассажир.
Воздушное судно получило повреждения.
В настоящее время комиссия МАК приступила к расследованию данного авиационного происшествия.
Напомним, в вертолете среди пассажиров находился и экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин, который в авиапроисшествии не пострадал.